BP lève environ 1 milliard de dollars grâce à la cession de sa participation dans Aker BP

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

BP BP.L a annoncé jeudi avoir levé environ 1,06 milliard de dollars grâce à la vente d’une participation de 5 % dans la société pétrolière et gazière norvégienne Aker BP AKRBP.OL , alors que le géant britannique de l’énergie rationalise son portefeuille et réduit sa dette sous la direction de sa directrice générale, Meg O’Neill.

* La société a cédé une participation de 5 % dans Aker BP, sur les 15,9 % qu’elle détenait, au prix de 311 couronnes norvégiennes par action

* BP détiendra désormais 68,7 millions d’actions d’Aker BP, soit une participation d’environ 10,9 %, ce qui en fait le quatrième actionnaire du groupe norvégien, selon les données de LSEG

* « Nous estimons que le moment est venu pour nous de réaliser une partie de la valeur d’Aker BP afin de renforcer davantage le bilan de BP , notre priorité absolue alors que nous construisons une entreprise plus simple, plus solide et plus valorisée », a déclaré Mme O’Neill

* Aker BP a été créée en 2016 lorsque BP a fusionné ses actifs norvégiens avec Det norske oljeselskap, contrôlée par le milliardaire norvégien Kjell Inge Roekke

* Jeudi, BP a également prévu que les produits issus des cessions et autres opérations en 2026 s'élèveraient à environ 9 milliards de dollars, soit environ 1 milliard de plus que ce qu'elle avait initialement prévu