BP: les avis des brokers après les résultats 04/05/2023

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et l'objectif de cours de 630 pence après l'annonce des résultats du 1er trimestre 2023.



' BP a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre de l'année 23 : le bénéfice net de 5,0 milliards de dollars a dépassé de 16 % le consensus de 4,3 milliards de dollars (UBSe 4,2 milliards de dollars) ; et l'EBIT de 9,2 milliards de dollars a également dépassé de 16 % le consensus de 8,0 milliards de dollars (UBSe 7,8 milliards de dollars) ' indique le bureau d'analyses.



Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur BP, Credit Suisse réduit son objectif de cours de 630 à 610 pence, pour refléter un abaissement de ses attentes de BPA 2023 et 2024 de 2% et 6% respectivement, dans le sillage des trimestriels du groupe énergétique.



'Les principales caractéristiques des résultats de BP au premier trimestre ont été de solides performances en amont (production en hausse de 3,4% sur un an) et de forts résultats de trading à la fois pour le pétrole et le gaz', reconnait le broker.



Il souligne toutefois que ces éléments positifs ont été contrebalancés par la baisse des prix des liquides et du gaz et par des modifications du portefeuille, qui ont eu un impact sur la division Oil Production & Operations (OPO).