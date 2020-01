Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : le titre résiste bien, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 14/01/2020 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le titre est en légère baisse après l'analyse de Berenberg. Le bureau d'analyses dégrade sa recommandation sur BP à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 590 à 560 pence, après une forte performance récente du titre de la compagnie pétro-gazière britannique. Le broker estime que l'action BP 'aura un comportement de conservation au cours du premier semestre, avant les recettes en cash des cessions et les nouvelles perspectives stratégiques du nouveau directeur général'. 'A court terme, le focus reste sur la réduction du ratio d'endettement, avec des redistributions accrues aux actionnaires devant probablement attendre jusqu'au second semestre, lorsque la dette aura diminué', poursuit-il.

Valeurs associées BP LSE -0.07%