Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: le titre en nette hausse après un relèvement de RBC information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 15:43









(CercleFinance.com) - L'action bp s'inscrit en vive hausse vendredi à la Bourse de Londres suite à un relèvement de recommandation des analystes de RBC.



Le broker canadien est passé ce matin d'une opinion 'performance sectorielle' à 'surperformance' sur le titre du géant énergétique britannique, avec un objectif de cours porté de 430 à 450 pence.



Dans une note de recherche consacrée aux groupes européens intégrés, RBC explique s'attendre à ce que le groupe génère un 'cash flow' significatif au cours des années qui viennent du fait du renchérissement actuel des prix des matières premières.



A en croire RBC, cela pourrait conduire bp à redistribuer à ses actionnaires plus de 50% de la capitalisation boursière du groupe sous forme de rétributions lors des cinq années à venir.



Vers 14h30 (heure de Londres), l'action bp grimpait de 2,5%.





Valeurs associées BP LSE +3.72%