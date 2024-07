Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: le titre chute après un point d'activité décevant information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - bp s'enfonce dans le rouge mardi à la Bourse de Londres suite à un point d'étape sur son activité au deuxième trimestre, à l'occasion duquel le groupe énergétique a évoqué des pressions sur ses marges et dévoilé des provisions.



Dans un communiqué publié ce matin, la 'major' britannique dit désormais s'attendre à une production globalement stable dans ses activités d'amont par rapport au premier trimestre.



Si celle de sa division pétrolière est attendue pratiquement inchangée d'un trimestre à l'autre, la production de gaz et d'énergies les moins carbonées devrait, elle, légèrement reculer.



bp déclare surtout anticiper une baisse 'significative' de ses marges de raffinage sur le deuxième trimestre, qui devrait avoir un impact défavorable à hauteur de de 500 à 700 millions de dollars sur ses résultats trimestriels.



Le groupe explique avoir pâti de moindres marges sur ses produits distillés, mais aussi d'écarts de prix peu prononcés sur le brut lourd en Amérique du Nord.



Enfin, bp explique prévoir de comptabiliser une provision pour dépréciation comprise entre un et deux milliards de dollars au titre de la réduction des capacités de production de sa raffinerie allemande de Gelsenkirchen, un projet déjà annoncé au mois de mars.



Vers 9h00, le titre lâchait plus de 3%, accusant le plus fort repli de l'indice FTSE 100 (+0,2%).



Il avait déjà souffert, ces derniers jours, de la déception causée par les points d'étape de Shell puis d'ExxonMobil, qui laissent entrevoir une saison des résultats difficiles pour le secteur pétrolier.



Depuis le début de l'année, l'action bp repasse dans le rouge pour désormais accuser un repli de 1,4%.





