bp : le projet Bighorn Solar entre en service au Colorado

(CercleFinance.com) - Lightsource bp, la filiale d'énergie solaire photovoltaïque de bp, a annoncé mercredi la mise en service de son projet de Bighorn Solar, situé dans le Colorado. Cette centrale photovoltaïque équipée de 750.000 panneaux solaires va fournir en électricité verte l'aciérie du sidérurgiste russe Evraz basée dans la localité de Pueblo. S'il génère déjà de l'énergie, le projet Bighorn Solar ne sera pleinement opérationnel qu'à compter du mois de novembre, précise Lightsource bp. Avec sa mise en service, le site d'Evraz - qui transforme de la ferraille recyclée en un acier plus pur, notamment destiné au secteur ferroviaire - va devenir la première aciérie en Amérique du Nord à utiliser principalement de l'énergie solaire. Le projet doit également aider le Colorado à atteindre son objectif de 100% d'énergies renouvelables d'ici 2040.

Valeurs associées BP LSE -1.42%