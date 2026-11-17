Le géant pétrolier britannique BP BP.L propose de racheter jusqu’à 6 milliards de dollars de ses obligations contre des liquidités, a-t-il annoncé mardi.
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L'offre porte sur 16 séries d'obligations, dont le capital restant dû s'élève à environ 18,6 milliards de dollars
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La directrice générale Meg O'Neill avait déclaré en octobre qu'elle se concentrerait sur le maintien d'un bilan rigoureux pour l'entreprise afin de se prémunir contre une éventuelle baisse des cours du pétrole à l'avenir
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Les grands groupes pétroliers ont constitué des réserves de liquidités cette année, alors que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran a perturbé l’approvisionnement énergétique mondial
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Ces obligations arrivent à échéance entre avril 2027 et novembre 2034, un peu plus de la moitié du capital de 18,6 milliards de dollars étant due à partir de 2030
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BP a déclaré en octobre que sa dette nette était tombée à 13,9 milliards de dollars, atteignant ainsi son objectif avec un an d’avance
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Cette étape importante a marqué une nouvelle avancée dans le redressement de BP, après que la société a redéfini sa stratégie en 2025 à la suite d’une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables
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