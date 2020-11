BP : lance un projet au Royaume-Uni avec Suez

(CercleFinance.com) - BP et le groupe français de gestion de l'eau et des déchets Suez ont convenu d'explorer conjointement la faisabilité du premier projet britannique de capture et de stockage du carbone à partir de l'énergie provenant des déchets, ont déclaré les deux entreprises.

Le centre industriel 'Net Zero Teesside' prévoit de capturer jusqu'à 10 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2), l'équivalent de la consommation annuelle d'énergie de plus de trois millions de foyers britanniques, ont déclaré BP et Suez.

Dans le cadre de ce projet, Suez développera une solution pour capturer les émissions de carbone de l'une des quatre installations de valorisation énergétique des déchets qu'elle exploite dans la région de Teesside.

Une fois capté, le CO2 sera transporté et stocké de façon permanente par BP dans un site de stockage sous la mer du Nord.