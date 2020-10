Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : la production offshore de gaz a débuté en Egypte Cercle Finance • 26/10/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - BP a annoncé aujourd'hui le début de la production de gaz à partir de sa nouvelle installation au large de l'Égypte - le champ gazier de Qattameya, au sein de la concession offshore de North Damietta. Ce champ, qui devrait produire jusqu'à 1,4 million de m3 de gaz par jour a été mis en place par la Pharaonic Petroleum Company, un joint-venture de BP - grâce à la construction d'un puits sous-marin relié à une infrastructure préexistante. 'En nous appuyant sur les actifs et les importantes infrastructures de BP déjà en place au large de l'Égypte, nous avons pu développer Qattameya de manière efficace et économique ', s'est réjoui Karim Alaa, président de la région Afrique du Nord de BP. La production de gaz à partir du champ sera dirigée vers le réseau national égyptien, indique BP.

Valeurs associées BP LSE +0.06%