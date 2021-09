Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : la production de gaz démarre à Matapal (Trinidad) information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 15:43









(CercleFinance.com) - bp a annoncé lundi que la production de son projet gazier de Matapal, à Trinidad, avait démarré. Ce projet en mer, qui comprend trois puits situés à 80 km des cotes de la Trinité, a été lancé en avance par rapport au calendrier initialement retenu et dans le respect du budget prévu, en dépit des contraintes de production induites par la crise sanitaire, fait remarquer bp. La production de gaz naturel de Matapal devrait se situer entre 250 et 350 millions pieds cubes par jour en plateau, souligne le groupe dans un communiqué.

Valeurs associées BP LSE -0.28%