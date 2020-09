Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : l'UE valide l'achat des activités pétrochimiques Cercle Finance • 22/09/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'achat de l'activité chimique de BP par INEOS qui disposera d'un contrôle exclusif sur cette activité. En accord avec le règlement de l'UE encadrant les concentrations, la Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné la présence de plusieurs autres concurrents bien établis sur le marché.

Valeurs associées BP LSE +3.37%