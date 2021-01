Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : l'UE autorise l'acquisition de BP Sinopec Marine Fuels Cercle Finance • 25/01/2021 à 20:05









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de BP Sinopec Marine Fuels par BP et Sinopec Fuel Oil Sales de la République populaire de Chine. BP Sinopec Marine Fuels sera active dans la fourniture en gros et au détail de combustibles de soute en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Sinopec Fuel Oil Sales fournit des produits pétroliers et des services aux navires de commerce. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence étant donné les chevauchements limités entre les activités des sociétés.

