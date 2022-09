Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: l'UE autorise l'acquisition conjointe de Lotos-Air BP P information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 13:18









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Lotos-Air BP Polska (Lotos) de Pologne par Aramco Overseas Company (AOC) des Pays-Bas et BP Europa d'Allemagne.



Lotos est active dans la vente de carburéacteur et d'essence d'aviation, ainsi que dans le ravitaillement d'avions dans des aéroports situés en Pologne.



AOC est une filiale de Saudi Arabian Oil Company à laquelle elle fournit des services de soutien financier, technique et administratif.



BP est une filiale de BP plc. du Royaume-Uni, principalement active dans la fourniture de carburant routier par l'intermédiaire de ses propres stations-service et réseaux de concessionnaires en Pologne.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements horizontaux et de relations verticales entre les activités des entreprises.





BP LSE +0.33%