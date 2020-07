Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : investit 170 M$ dans un fonds vert indien Cercle Finance • 08/07/2020 à 10:23









(CercleFinance.com) - BP a annoncé son intention d'investir 170 millions de dollars dans un fonds indien axé sur des projets d'énergie zéro carbone et bas carbone. Le Green Growth Equity Fund (GGEF), créé en 2018, comprend déjà des investissements du gouvernement indien et du gouvernement britannique. Il prévoit d'atteindre un engagement d'environ 700 millions de dollars à sa clôture définitive. 'Notre investissement dans GGEF visera à développer rapidement des solutions à faible teneur en carbone commercialement viables', a déclaré bp. Le géant de l'énergie a déclaré que le portefeuille et l'ampleur des investissements réalisés par le GGEF - dans des domaines tels que l'énergie solaire, l'efficacité énergétique et le stockage d'énergie - étaient 'extraordinaires'.

Valeurs associées BP LSE -0.91%