bp : investissement de 10 ME dans ryd information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 09:59









(CercleFinance.com) - bp ventures annonce un investissement de 10 ME dans ryd, spécialiste européen des paiements numériques embarqués. Cette opération devrait permettre à ryd de se développer sur de nouveaux marchés internationaux et de développer davantage son offre, assure bp. ryd cible le marché des données sur les voitures connectées, qui devrait atteindre 19 milliards de dollars dans le monde d'ici 2030, et le marché des ventes au détail hors carburant, qui devrait atteindre 285 milliards de dollars dans le monde d'ici la même année. Grâce à son investissement et à un partenariat avec ryd, bp vise à apprendre et à bénéficier des options de paiement numérique sécurisées, évolutives et flexibles de ryd afin d'étendre les options de paiement numérique pour les clients de bp à travers l'Europe.

Valeurs associées BP LSE +0.25%