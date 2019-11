Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : investissement de 10 ME dans MaaS Global Cercle Finance • 07/11/2019 à 11:32









(CercleFinance.com) - BP Ventures annonce un investissement de 10 millions d'euros dans MaaS Global. Cette entreprise finlandaise a développé une application mobile qui regroupe des services de transport de villes en une seule plateforme. L'application Whim de la société permet aux clients d'accéder et de se connecter sur une plate-forme unique est d'avoir toutes les options de transport disponibles dans une ville - taxis, autobus, vélos, voitures de location, services de dépannage, scooters et vélos électriques partagés. ' Cette investissement dans la start-up vient conforter la stratégie de BP consistant à développer et à proposer des options de mobilité et de transport dans un monde numérique de plus en plus intelligent ' indique le groupe. Roy Williamson, vice-président de la mobilité chez BP, a déclaré : ' ce service offre aux utilisateurs une clé numérique unique qui ouvre le spectre complet du transport urbain. Il simplifie la planification du voyage, prend en compte les préférences des utilisateurs, puis connecte et réserve leurs options de transport idéales '.

Valeurs associées BP LSE -0.49%