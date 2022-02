Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: installe un hub de recharge à London Gatwick information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - Bp annonce que bp pulse, fournisseur d'infrastructures de recharges pour véhicules électriques (VE) a ouvert un nouveau centre de recharge dans le parking Q-Park de l'aéroport de Gatwick (Londres).



Le site dispose de trois unités de charge ultra-rapides de 150 kW, permettant de recharger un véhicule électrique à 80 % en 10 à 15 minutes, lui offrant ainsi une autonomie d'environ 160 km.



Quatre chargeurs de 50 kW ont aussi été installés, offrant une recharge pratique aux usagers de l'aéroport, aux chauffeurs de taxi, aux entreprises locales disposant de flottes de véhicules électriques et aux résidents locaux.



La stratégie de croissance stratégique de bp pulse consiste à investir dans des installations de recharge pratiques et ultra-rapides sur des sites à travers le Royaume-Uni. Un hub de recharge ultra-rapide est actuellement en développement à l'aéroport d'Heathrow, précise bp.





Valeurs associées BP LSE -0.64%