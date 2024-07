Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: hausse de dividende et profit meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - bp prend plus de 2% à Londres, après l'annonce par la compagnie énergétique d'une augmentation de 10% de son dividende à huit cents par action ordinaire, ainsi que d'un maintien de ses rachats d'actions à 3,5 milliards de dollars pour le second semestre.



Pour le deuxième trimestre, le groupe britannique a vu son profit RC sous-jacent augmenter de 6,5% en comparaison annuelle, à près de 2,76 milliards de dollars, dépassant ainsi de 8,5% le consensus selon Oddo BHF, qui salue une 'génération robuste de cash'.



'Au niveau de l'EBIT, des résultats de la division amont un peu plus faibles qu'anticipé ont été compensés par la division clients et produits, ainsi que par des coûts d'entreprise plus bas', précise pour sa part RBC, qui met aussi en avant une diminution de la dette nette.





Valeurs associées BP 462,43 GBX LSE +2,08%