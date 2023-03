bp: gros investissement dans la coentreprise avec Iberdrola information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Iberdrola et bp ont annoncé jeudi qu'ils prévoyaient d'investir à eux deux un milliard d'euros dans leur co-entreprise de bornes de recharge pour véhicules électriques créée l'an dernier.



La société d'électricité espagnole et le groupe énergétique britannique expliquent vouloir bâtir à horizon 2030 un réseau composé de 11.700 points de recharge ultra-rapides en Espagne et au Portugal.



Aux termes de l'accord, ces infrastructures seraient déployées au sein des stations-service appartenant à bp.



Dans le cadre de leur alliance stratégique, Iberdrola et bp se sont donné comme objectif intermédiaire l'installation de 5000 chargeurs rapides dans la péninsule ibérique d'ici à 2025.



Iberdrola exploite actuellement quelque 3500 points de recharge en Espagne et au Portugal, essentiellement alimentés à partir d'énergies renouvelables et utilisés par environ 100.000 usagers.



bp revendique de son côté plus de 100.000 chargeurs, pour la plupart situés en Grande-Bretagne et en Allemagne.



Les deux partenaires indiquent qu'ils comptent également étudier le bien-fondé d'une offre commune au Royaume-Uni.