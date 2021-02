Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : forte croissance du réseau de bornes électriques d'Aral Cercle Finance • 16/02/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - bp annonce qu'Aral, sa principale marque de distribution de carburant en Allemagne, a étendu son réseau de bornes de recharge électriques ultra-rapides 'beaucoup plus rapidement que prévu'. D'ici la fin de l'année, Aral Pulse (le nom des activités d'e-mobilité d'Aral) disposera ainsi de 500 points de charge ultra-rapides d'une capacité de charge allant jusqu'à 350 kW en fonctionnement dans plus de 120 stations-service Aral. 'Notre offre électronique prend de la vitesse. Nous allons multiplier le nombre de nos bornes de recharge par cinq cette année ', a déclaré Patrick Wendeler, directeur général d'Aral.

Valeurs associées BP LSE -0.11%