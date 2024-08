Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: finalise l'acquisition de Getec Energie information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir finalisé l'acquisition de Getec Energie, l'un des principaux fournisseurs d'énergie aux clients commerciaux et industriels (C&I) en Allemagne. L'accord pour cette transaction avait été annoncé en janvier 2024.



Selon bp, cette acquisition va lui permettre d'accélérera la croissance de sa présence européenne dans le secteur du gaz et de l'électricité, tout en offrant des opportunités de développement de solutions énergétiques intégrées à faible émission de carbone pour les clients C&I en Allemagne et ailleurs en Europe.



En s'appuyant sur son empreinte existante, bp fournira désormais du gaz et de l'électricité directement aux clients C&I dans les pays où Getec Energie est actif, principalement en Allemagne, mais également aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique et en Pologne.







Valeurs associées BP 445,20 GBX LSE -1,92%