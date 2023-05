bp: finalise l'achat de TravelCenters of America information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 15:24

(CercleFinance.com) - bp fait savoir que sa filiale indirecte en propriété exclusive, BP Products North America Inc., a finalisé l'acquisition de TravelCenters of America (TA), soit ' l'un des principaux opérateurs de centres de voyage à service complet du pays ' pour la somme de 1,3 milliard de dollars.



Selon Emma Delaney, vice-présidente exécutive clients et produits chez bp, la combinaison entre les sites de TA sur les autoroutes américaines et le réseau de vente au détail de bp hors autoroute va permettre à ce dernier d'élargir son offre et de potentiellement doubler sa marge brute globale de commodité.



De plus, ' en intégrant bp pulse, notre activité de recharge de véhicules électriques à croissance rapide, ainsi que les activités de biocarburants et de gaz naturel renouvelable - et à terme, l'hydrogène - nous pouvons aider les flottes vitales et les entreprises de logistique américaines à se décarboner ', ajoute Emma Delaney.