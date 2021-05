Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : feu vert pour un projet solaire en Australie Cercle Finance • 13/05/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Joint-venture à 50/50 de bp, Lightsource bp, spécialiste du développement et de la gestion de projets d'énergie solaire, annonce que la planification de son projet de ferme solaire de 400 MWdc, à New South Wales (NSW), en Australie, a été approuvée. Adjacent au parc solaire de 200 MWdc de Wellington, ce hub d'énergie renouvelable atteindra donc 600 MWdc à terme, ce qui pourrait en faire le plus grand hub de l'Etat, annonce Lightsource bp. Adam Pegg, directeur de Lightsource bp Australia, s'est dit ' très heureux de l'approbation ', indiquant qu'il s'agissait ' d'un pas en avant important ' pour la transition vers un avenir plus sobre en carbone. ' Dans quelques années, notre hub solaire de 600 MWdc produira 1.1GWh d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de la consommation de 170 000 foyers australiens, ce qui permettra d'économiser 938 000 émissions de carbone par an ', poursuit-il. La ferme solaire Wellington North mobilisera 1,2 million de panneaux solaires bifaciaux - contribuant nettement à l'ambition de NSW d'augmenter sa part d'énergie renouvelable à plus de 60% d'ici 2030.

