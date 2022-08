BP fait jaillir un bénéfice dépassant de 24% les attentes au deuxième trimestre

(AOF) - Le groupe British Petroleum (+4,43% à 408,25 pence) a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice sous-jacent ajusté aux coûts de remplacement de 8,5 milliards de dollars, soit 24% au dessus du consensus du marché qui tablait sur 6,8 milliards. Il s'était élevé à 2,8 milliards de dollars, un an auparavant. Le bénéfice net part du groupe est de 9,25 milliards de dollars contre 3,11 milliards de dollars il y a un an à la même période, soit un bénéfice par action dilué de 47,18 cents. Le résultat net a bénéficié d'un taux d'imposition normalisé de 29%, inférieur au consensus de 38%.

L'Ebit normalisé de 12,8 milliards de dollars a dépassé de 7% le consensus de 11,9 milliards de dollars.

BP a augmenté le dividende de 10% à 6,006 cents par action, plus que l'augmentation de 4% prévue par le consensus. BP a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions trimestriel de 3,5 milliards de dollars, supérieur au consensus de 2,8 milliards de dollars.

Le groupe pétrolier table sur des prix du gaz élevés et volatils au cours du troisième trimestre. Les marges de raffinage devraient aussi demeurer élevées en raison des perturbations continues de l'approvisionnement.

En moyenne, sur la base des prévisions actuelles, à environ 60 dollars le baril de Brent et sous réserve des décisions que le conseil d'administration pourrait être amené à prendre à chaque trimestre, BP dispose toujours de la capacité à augmenter annuellement son dividende par action ordinaire d'environ 4% jusqu'en 2025.

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.