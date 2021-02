Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : extension de l'accord avec la société Palantir Cercle Finance • 05/02/2021 à 15:34









(CercleFinance.com) - bp et Palantir ont convenu de prolonger leur accord de partenariat de cinq ans, montrant ainsi comment les entreprises énergétiques peuvent s'appuyer sur la technologie pour lutter contre le changement climatique. Dans un communiqué, Palantir a déclaré qu'elle fournira son logiciel à bp dans le cadre d'un 'accord de plusieurs millions de dollars', en l'appliquant à de nouveaux domaines pour accélérer la numérisation du géant pétrolier et l'aider à devenir une entreprise 'net zero' d'ici 2050 au plus tard. L'initiative se concentrera sur l'optimisation des parcs éoliens, des réseaux de recharge électrique, de la production d'énergie solaire et d'autres aspects des objectifs de bp en matière de 'net zero', a déclaré la société de données.

Valeurs associées BP LSE -0.61%