bp : exploite un nouveau champ gazier au large de l'Inde

(CercleFinance.com) - Reliance Industries Limited (RIL) et bp ont annoncé aujourd'hui le début de la production du champ gazier Satellite Cluster situé dans le bloc KG D6 au large de la côte est de l'Inde. RIL et bp ont développé trois champs gaziers en eau profonde dans le bloc KG D6 - R Cluster, Satellite Cluster et MJ - qui, ensemble, devraient produire environ 1 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour, d'ici 2023, soit près de 15% de la demande de gaz de l'Inde. Le Satellite Cluster est donc le deuxième des trois développements à être mis en service, après le démarrage de R Cluster en décembre 2020. Ensemble, le R Cluster et le Satellite Cluster devraient produire environ 20% de la production actuelle de gaz en Inde. Le troisième développement de KG D6, MJ, devrait entrer en service vers la seconde moitié de 2022. RIL est l'opérateur du bloc avec une participation de 66,67% et bp détient une participation de 33,33%.

