bp: étudie la faisabilité d'un hub hydrogène en Allemagne

(CercleFinance.com) - bp annonce qu'il compte étudier la faisabilité de la construction d'un nouveau hub hydrogène en Allemagne.



Le projet, qui serait situé à Wilhelmshaven, devrait inclure un craqueur d'ammoniac qui pourrait fournir jusqu'à 130 000 tonnes d'hydrogène à faible teneur en carbone par à partir d'ammoniac vert par an à partir de 2028.



L'ammoniac vert - produit en combinant de l'azote avec de l'hydrogène dérivé de l'électrolyse de l'eau à l'aide de sources d'énergie renouvelables - pourrait être fournit au site de à Wilhelmshaven à partir des projets d'hydrogène vert de bp à travers le monde.





