BP et Iberdrola annoncent avoir mis en service leur usine de production d'hydrogène vert d'une capacité de 25 MW, située dans la raffinerie du groupe britannique à Castellon, qui fournit des carburants à des clients en Espagne et sur le marché européen au sens large.

Développée par leur coentreprise détenue à parité et exploitée par BP, cette installation est actuellement la plus grande usine d'hydrogène vert en activité en Espagne. Elle devrait produire environ 2 800 tonnes d'hydrogène vert par an.

Dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité conclu entre les deux groupes énergétiques, Iberdrola fournit à l'installation 170 GWh par an d'électricité renouvelable provenant de ses parcs éoliens et solaires espagnols.

Le remplacement d'une partie de l'hydrogène gris actuellement utilisé par de l'hydrogène vert devrait permettre d'éviter environ 23 000 tonnes d'émissions de CO2 par an et de contribuer à réduire les coûts liés au carbone de la raffinerie.

Cette initiative, à laquelle participe l'Institut technologique de l'énergie (ITE), a bénéficié d'un financement de 15 MEUR au titre des programmes d'incitation à l'innovation et au développement des connaissances dans la chaîne de valeur de l'hydrogène renouvelable.