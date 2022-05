Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: essai dans les biocarburants marins avec Rio Tinto information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 09:22









(CercleFinance.com) - bp a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec Rio Tinto dans le cadre d'un test visant à fournir du biocarburant aux navires du groupe minier.



Aux termes de cet essai appelé à durer un an, le groupe énergétique britannique approvisionnera Rio Tinto à partir de son bio-diesel B30 composé à 30% d'esters méthyliques d'acide gras.



Ce mélange, dérivé du gazole, permet de réduire les émissions de carbone des bateaux de 26% par rapport aux carburants maritimes traditionnels, fait valoir bp dans un communiqué.



L'essai sera conduit sur le vaisseau RTM Tasman, qui assure des livraisons transatlantiques, ainsi que des liaisons entre l'Atlantique et le Pacifique.



Le projet doit aider Rio Tinto à atteindre son objectif consistant à commencer à exploiter des navires neutres en carbone d'ici à 2030, avant d'assurer des livraisons nulles en CO2 à horizon 2050.





