bp : entre au capital de Digital Charging Solutions

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que bp est devenu le 3e actionnaire de Digital Charging Solutions (DCS) à la suite du succès d'une opération de fusion-acquisition. DCS est désormais détenu entre trois actionnaires à parts égales, soit Daimler Mobility, BMW Group et bp, avec 33,3% chacun. DCS propose des solutions de pointe pour fournir aux conducteurs de véhicules électriques un accès transparent à plus de 300 000 points de recharge dans 30 pays. L'arrivée de bp fournira aux clients de DCS l'accès à 9 000 points de recharge supplémentaires à travers l'Europe. À l'échelle mondiale, bp vise d'ailleurs à étendre son réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques d'ici 2030 à plus de 70 000 dans le monde.

