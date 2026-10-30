BP enregistre son bénéfice net le plus élevé depuis au moins cinq ans

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* Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, à 8,46 milliards de dollars, dépasse les prévisions

* L'excédent de trésorerie permettra de régler les engagements restants liés à Deepwater Horizon

* La dette nette recule à 13,9 milliards de dollars, atteignant l’objectif un an plus tôt que prévu

(Actualisation tenant compte de l'affaire Deepwater Horizon, du résultat net record, des données sectorielles et des actions)

par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a annoncé vendredi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis au moins cinq ans, dépassant les attentes alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix de l'énergie et les marges de raffinage. La société a indiqué qu'elle utiliserait ces recettes exceptionnelles pour régler ses dettes restantes liées à Deepwater Horizon.

Le géant pétrolier britannique a annoncé un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement au troisième trimestre – sa version du résultat net – de 8,46 milliards de dollars, contre des prévisions des analystes de 7,33 milliards de dollars selon un sondage réalisé par l’entreprise et 2,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Les données de BP montrent qu’il s’agit du bénéfice trimestriel le plus élevé de la société depuis au moins 2021.

Le flux de trésorerie d’exploitation s’est élevé à 14,8 milliards de dollars, tandis que la dette nette a reculé à 13,9 milliards de dollars, permettant à BP d’atteindre son objectif de dette nette avec un an d’avance sur le calendrier prévu.

Cette étape importante marque une nouvelle avancée dans le redressement de BP, après que l’entreprise a redéfini sa stratégie en 2025 à la suite d’une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables.

“Cela a généré de solides résultats, soutenus par un contexte de prix plus élevés et de marges plus importantes, ainsi que par des progrès notables en matière d'amélioration des performances dans l'ensemble de l'entreprise”, a déclaré la directrice générale Meg O'Neill dans un communiqué.

L'action BP a progressé de 1,3% en début de séance.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a fait grimper les prix du pétrole et des carburants et a dopé les marges de raffinage, soulevant des questions sur la manière dont les géants pétroliers vont utiliser les liquidités supplémentaires générées par le secteur.

BP a indiqué qu'elle utiliserait une partie de ces liquidités excédentaires pour régler ses dettes restantes liées à la catastrophe de Deepwater Horizon de 2010, l'une des plus grandes catastrophes environnementales de l'histoire des États-Unis, au cours de laquelle 11 travailleurs de la plate-forme ont trouvé la mort. Selon les données de BP, les dettes et provisions liées à Deepwater Horizon s'élevaient à 5,94 milliards de dollars.

Les trois divisions de BP ont toutes dépassé les attentes. C’est la division “Clients et produits” qui a enregistré la plus forte surperformance, avec un bénéfice avant impôts de 6,95 milliards de dollars, supérieur à l’estimation moyenne des analystes (6,3 milliards de dollars) et en hausse par rapport aux 1,72 milliard de dollars enregistrés un an plus tôt.

La marge indicatrice de raffinage de BP a atteint 46,7 dollars le baril au cours du trimestre, contre 29,6 dollars le baril au deuxième trimestre et 15,8 dollars le baril un an plus tôt.