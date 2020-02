Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : en nette hausse, un analyste reste neutre Cercle Finance • 04/02/2020 à 11:09









(CercleFinance.com) - Le titre BP avance ce mardi de +4,5%, alors que l'analyste Berenberg confirme sa recommandation neutre ('conserver') sur celui-ci, après la publication des résultats du T4 du géant pétrolier. 'Dans l'ensemble, nous considérons [que BP a présenté] des résultats positifs, avec une forte génération de flux de trésorerie sous-jacents (...). Ceci, combiné à l'augmentation du dividende, devrait être bien pris par le marché, en particulier dans l'environnement macroéconomique difficile actuel', indique le broker. Berengerg confirme au passage son objectif de cours sur la valeur, de 560 pence.

Valeurs associées BP LSE +4.40%