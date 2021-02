BP : en berne après ses résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - L'action BP lâche plus de 3% à Londres, après la publication par le géant énergétique d'un profit sous-jacent ajusté des coûts de remplacement de 115 millions de dollars pour le dernier trimestre 2020, à comparer à 2,57 milliards un an auparavant.

'La performance a été fortement affectée par la baisse des performances marketing en aval, avec des volumes toujours sous pressions en raison de la Covid-19 et des pressions continues sur les marges et l'utilisation dans le raffinage', explique le groupe britannique.

BP met aussi en avant un résultat nettement plus faible dans le marketing et le trading de gaz, ainsi que des dépréciations plus élevées dans l'exploration, partiellement compensés par une contribution plus élevée de Rosneft et une charge fiscale sous-jacente plus basse.