Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BP: développe un réseau de stations de recharge avec Hertz information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 17:43

(CercleFinance.com) - Hertz et BP ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord pour le développement d'un réseau national de stations de recharge de véhicules électriques (VE) alimenté par BP pulse, la marque de solutions d'électrification et de recharge de BP.



Le protocole d'accord jette les bases qui permettront à Hertz et à BP de conduire l'avenir de la mobilité et d'accélérer l'adoption des VE par les consommateurs.



L'accord prévoit également la gestion de l'infrastructure de charge de Hertz par BP pulse et la personnalisation de son logiciel Omega.



' Avec des ambitions d'électrification à la pointe du secteur, nous pouvons changer l'avenir des voitures de location électriques ', estime Vic Shao, fondateur d'Amply Power et président de la division flotte de bp pulse aux États-Unis.



Stephen Scherr, directeur général de Hertz ajoute : ' Nous sommes ravis de nous associer à BP pulse pour créer une infrastructure de recharge nationale pour la flotte de VE de Hertz. '