BP : développe ses activités en Inde avec RIL

(CercleFinance.com) - BP et Reliance Industries Limited (RIL) ont signé un accord définitif concernant la création de leur nouvelle coentreprise indienne de carburants et de mobilité. Cela fait suite aux premiers accords signés en août cette année. L'entreprise devrait être créée au cours du premier semestre 2020, sous réserve des approbations réglementaires et autres autorisations habituelles. La nouvelle entreprise comprendra un réseau de stations-service de vente au détail de carburants en Inde et des activités de commercialisation de carburant pour l'aviation. ' S'appuyant sur les activités existantes de RIL, les partenaires s'attendent à ce que l'entreprise se développe rapidement et aide à répondre aux demandes croissantes de l'Inde en matière d'énergie et de mobilité ' indique le groupe.

Valeurs associées BP LSE +1.67%