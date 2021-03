Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : des stations-service '100% renouvelable' en Australie Cercle Finance • 10/03/2021 à 11:44









(CercleFinance.com) - Lightsource, la filiale d'énergies renouvelables de bp, a annoncé mardi qu'elle allait alimenter les stations-services australiennes du groupe pétrolier britannique en énergie solaire dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) signé avec Snowy Hydro. Aux termes de l'accord, qui doit s'étaler sur une durée de 15 ans, Snowy Hydro achètera les deux-tiers de la production d'une centrale solaire devant être construite à West Wyalong, en Nouvelle-Galles du Sud. L'entreprise les redistribuera ensuite à bp, qui affiche l'objectif de faire fonctionner 88 de ses stations-service de la région à partir d'énergies renouvelables d'ici à 2023.

