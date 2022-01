Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: des rachats de titres pour 500 millions de dollars information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - bp a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions susceptible d'atteindre 500 millions de dollars en vue de compenser l'effet dilutif induit par l'attribution d'actions à ses salariés.



Ces opérations de rachats d'actions propres seront conduites sur le London Stock Exchange jusqu'au 7 février inclus, précise le groupe énergétique britannique dans un bref communiqué.



Avec un gain de 1,1%, l'action bp signait lundi l'une des meilleures performances de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres.





Valeurs associées BP LSE +1.25%