Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : départ du directeur général du segment aval fin mars Cercle Finance • 07/02/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - BP annonce que Tufan Erginbilgic, le directeur général de son segment aval -comprenant les activités essence, lubrifiants et pétrochimie- et membre de son équipe de direction depuis 2014, a décidé de quitter le géant énergétique britannique à fin mars 2020. 'Sous sa direction, le segment a réalisé plus de cinq milliards de dollars de croissance en résultats annuels sous-jacents et s'est étendu dans des marchés à croissance rapide, les partenariats de distribution, la recharge électrique et les bioproduits', souligne le groupe.

Valeurs associées BP LSE -1.06%