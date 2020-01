Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : départ du directeur financier fin juin Cercle Finance • 21/01/2020 à 08:44









(CercleFinance.com) - BP annonce que son directeur financier (CFO) Brian Gilvary a décidé de prendre sa retraite et de quitter le conseil le 30 juin prochain, après 34 années de carrière au sein du groupe énergétique britannique, dont plus de huit comme CFO. Il sera remplacé par Murray Auchincloss, actuellement CFO du segment amont (exploration et production) de BP, qui rejoindra donc le conseil le 1er juillet et travaillera d'ici là avec Brian Gilvary pour assurer une transition en douceur. 'Avec son expérience internationale et sa connaissance approfondie du groupe, il jouera un rôle important alors que BP continue de se développer sur un marché de l'énergie en changement rapide', commente le président Helge Lund.

Valeurs associées BP LSE -0.80%