bp: départ d'un FPSO pour le site du projet GTA information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 09:01

(CercleFinance.com) - bp indique que le navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Greater Tortue Ahmeyim (GTA) a commencé son voyage vers le site du projet au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal.



Le FPSO a appareillé le 20 janvier de Qidong, en Chine, après trois ans et demi de construction et une série d'essais en mer. Il parcourra désormais 12000 milles nautiques via Singapour jusqu'à sa destination finale.



Le projet GTA comprend également le développement sous-marin de gisements de gaz et d'installations flottantes de GNL (FLNG) près du rivage. La première phase du projet devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an.