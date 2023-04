Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: démarrage d'une plateforme dans le golfe du Mexique information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - bp indique avoir démarré avec succès la production de pétrole sur sa plateforme offshore Argos, 'fournissant plus d'énergie à un moment critique et renforçant sa position en tant que producteur leader dans les eaux profondes du golfe du Mexique aux États-Unis'.



Avec une capacité de production brute allant jusqu'à 140.000 barils de pétrole par jour, Argos est la cinquième plateforme du groupe britannique dans le golfe du Mexique et sa première installation de production nouvellement exploitée dans la région depuis 2008.



Cette plateforme semi-submersible augmentera à terme la capacité de production brute opérée par bp dans le golfe du Mexique d'environ 20%. La compagnie prévoit d'accroitre de manière sûre et systématique la production d'Argos au cours de 2023.





Valeurs associées BP LSE -0.10%