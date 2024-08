Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: décision d'investissement dans le projet Kaskida information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir pris une décision finale d'investissement pour le projet Kaskida dans le golfe du Mexique, montrant son engagement à long terme à fournir une énergie sécurisée et fiable.



Kaskida, la sixième plateforme de bp dans la région, débutera sa production en 2029, avec une capacité de 80 000 barils par jour dans la première phase.



Ce projet, entièrement détenu par bp, dispose de 275 millions de barils de ressources récupérables et pourrait s'étendre avec de futurs forages.



Le projet est intégré dans le cadre financier rigoureux de bp et vise à réduire les coûts en utilisant des conceptions de plateformes réplicables.



Le projet bénéficiera des avancées technologiques en forage 20K et en imagerie sismique, améliorant sécurité et efficacité, assure bp.





Valeurs associées BP 462,70 GBX LSE +0,84%