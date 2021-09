Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : décarboner le transport maritime, avec NYK Line information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir signé un protocole d'accord avec NYK Line - une société de transport maritime japonaise - afin de travailler sur les futurs carburants et solutions de transport, et contribuer à la décarbonation des secteurs industriels, notamment le transport maritime. Les deux partenaires comptent collaborer afin d'identifier les opportunités de transition des carburants marins actuels vers des alternatives telles que le GNL, les biocarburants et le méthanol, et développer de futurs carburants tels que l'ammoniac et l'hydrogène. 'Relever ce défi sera essentiel pour permettre à l'industrie du transport maritime de répondre à ses ambitions de décarbonation à long terme', précise bp. Bp a pour ambition de devenir une entreprise à zéro net d'ici 2050 ou plus tôt, et d'aider le monde à atteindre le zéro net.

Valeurs associées BP LSE +1.13%