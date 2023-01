Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: début de la construction du projet Arche Solar information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 15:47









(CercleFinance.com) - bp annonce le début de la construction de son projet Arche Solar de 134 MWdc (107 MWac), dans l'Etat américain d'Ohio, 'contribuant ainsi à soutenir la transition mondiale vers une énergie à faible émission de carbone'.



Arche devrait créer environ 200 emplois aux États-Unis dans la chaîne d'approvisionnement pendant la construction et générer plus de 30 millions de dollars de revenus au profit des écoles locales et d'autres services publics pendant la durée du projet.



bp a conclu un accord d'achat d'électricité (PPA) avec Meta pour le projet. Une fois terminé, Arche générera suffisamment d'énergie propre chaque année pour alimenter l'équivalent de plus de 20.000 foyers américains.





Valeurs associées BP LSE -0.89%