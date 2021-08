Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : de nouveaux clients en vue dans l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - bp a annoncé jeudi qu'il avait décroché de nouveaux clients potentiels pour son gigantesque site dédié à l'hydrogène 'bleu' devant être construit à Teesside, dans le nord-est de l'Angleterre. Le groupe énergétique indique avoir signé plusieurs protocoles d'accord avec des entreprises intéressées par l'achat de cet hydrogène propre, fabriqué à partir du vaporeformage du biométhane. En mars dernier, bp avait levé le voile sur le projet 'H2Teesside', appelé à produire jusqu'à 1GW d'hydrogène 'bleu', c'est-à-dire 20% de l'objectif que Londres s'est fixé à horizon 2030. La 'major' britannique avait alors annoncé la signature de contrats visant à fournir de l'hydrogène au chimiste Venator et au groupe gazier Northern Gas Networks. Les protocoles d'accord annoncés aujourd'hui concernent quatre clients potentiels supplémentaires.?

Valeurs associées BP LSE -0.32%