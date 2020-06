Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : de lourdes provisions passées sur le deuxième trimestre Cercle Finance • 15/06/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - BP a annoncé lundi qu'il passerait une lourde provision dans ses comptes de deuxième trimestre à la suite de la révision à la baisse de ses prévisions sur les cours du baril de brut. Le groupe énergétique britannique indique que le total des charges pour perte de valeur - sans impact sur la trésorerie ('non-cash') - devrait se situer entre 13 et 17,5 milliards de dollars après impôts sur le trimestre en cours. Dans son communiqué, BP explique qu'il se base désormais sur le scénario d'un baril de Brent autour de 55 dollars en moyenne dans une optique de long terme. A titre de comparaison, le cours du baril de Brent s'établit aujourd'hui à 37,5 dollars. Le géant du pétrole - qui déclare s'attendre à ce que l'épidémie de coronavirus ait un impact 'persistant' sur l'économie mondiale - confirme par ailleurs son intention de se transformer en une entreprise 'allégée, plus réactive et affichant de moindres coûts'. BP en a également profité pour réaffirmer son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. L'action chutait de plus de 5% lundi matin à la Bourse de Londres après toutes ces annonces.

Valeurs associées BP LSE -3.20%