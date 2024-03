Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, bp gagne près de 1% avec le soutien de propos de Jefferies qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' et augmente son objectif de cours de 10% à 5,7 livres sterling sur le titre du groupe énergétique.



Le broker s'attend à ce que l'action de la major britannique continue de combler son écart de valorisation par rapport à ses pairs, citant notamment une plus grande attention portée aux distributions et une réduction du risque de dépenses d'investissement.





Valeurs associées BP LSE -0.04%