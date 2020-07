Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : dans le vert avec un relèvement de broker Cercle Finance • 16/07/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - BP grappille près de 1% à Londres sur fond de relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 24,9 à 26,9 dollars sur le titre du géant énergétique britannique. Il explique avoir révisé en hausse sa projection de Brent pour le second semestre 2020, passant ainsi à 43 dollars le baril contre 37 dollars précédemment, en dépit de fondamentaux 'précaires' du marché pétrolier. 'C'est la toute première fois que notre équipe est passée à l'achat à un moment où le risque d'une réduction imminente de dividende était possible, mais nous pensons qu'une réduction de 65% est déjà intégrée dans le cours', indique le broker.

Valeurs associées BP LSE +0.68%