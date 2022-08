bp: création d'une joint-venture avec Eni information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 11:51

(CercleFinance.com) - Eni annonce la création d'Azule Energy, une joint-venture à 50/50 avec bp. Cette nouvelle structure regroupe les activités angolaises des deux sociétés.



Azule Energy est désormais le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz en Angola, détenant 2 milliards de barils équivalents de ressources nettes et avec un objectif de production de pétrole et de gaz d'environ 250 000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j) au cours des 5 prochaines années.



La joint-venture détient des participations dans 16 permis (dont 6 blocs d'exploration) et une participation dans Angola LNG JV.



Azule Energy dispose d'un solide pipeline de nouveaux projets qui devraient entrer en service au cours des prochaines années et détient également d'importantes superficies d'exploration de plus de 30 000 km² dans les bassins les plus prolifiques d'Angola.