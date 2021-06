Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : consortium pour l'énergie éolienne offshore en Norvège Cercle Finance • 14/06/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - bp indique rejoindre Statkraft et Aker Offshore Wind dans un consortium pour développer l'énergie éolienne offshore en Norvège dans la zone de licence de Sørlige Nordsjø II (SN2), partenariat dans lequel les trois groupes détiendront chacun une part de 33,3%. L'emplacement de SN2 permet l'accès des exportations d'électricité aux marchés locaux et adjacents. Le consortium a aussi l'intention d'explorer les possibilités de fournir de l'énergie propre pour électrifier les installations pétrolières et gazières extracôtières. 'Le consortium réunit les solides compétences techniques et l'expérience approfondie des entreprises, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, du développement à la fourniture d'énergie renouvelable offshore sur le marché', souligne le groupe britannique.

Valeurs associées BP LSE +0.69%